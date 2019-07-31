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İnönü'de Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurban kesim yeri olarak belirlenen kapalı pazar yerinde sürdürülen hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu.

31.07.2019 11:11 İnönü'de Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor
Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurban kesim yeri olarak belirlenen kapalı pazar yerinde sürdürülen hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu.

İnönü Belediyesi, ilçede Kurban Bayramı hazırlıklarına devam ediyor. Kapalı pazar yerinde belediye tarafından ilçe sakinlerine tahsis edilen kurban kesim yeri bayram süresi boyunca vatandaşlara hizmet verecek. Yapılan incelemelerin ve çalışmaların ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Kapalı pazar yerinde belediyemiz tarafından oluşturulan kesim yeri, bayram süresi boyunca hemşehrilerimizin kurbanlarını daha düzenli ve hijyenik ortamda kesmelerini sağlayabilmek için hizmet verecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban kesim yeri olarak ilçe sakinlerimize tahsis edilen pazar yerinde hemşehrilerimizin rahat, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kurban Bayramı, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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