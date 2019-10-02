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İnönü'de Masa Tenisi Turnuvası başladı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası başladı.

02.10.2019 15:04İnönü'de Masa Tenisi Turnuvası başladı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası başladı.

İnönü ilçesinde beş gün sürecek olan turnuva İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonda başladı. 20 sporcunun mücadele edeceği turnuvanın açılışında sporcularla bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ilçe sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine düzenlenen turnuvada katılımcılara başarılar diledi.

Öte yandan guruplar halinde gerçekleştirilen turnuva, 8 Ekim Salı günü yarı final ve 10 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek final müsabakası ile sona erecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Spor

Kaynak: İHA

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