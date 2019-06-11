İnönü'de Mezuniyet Coşkusu

İnönü Vehbi Koç Ortaokulunda düzenlenen törene İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, STK temsilcileri, Kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vehbi Koç ve İmam Hatip Ortaokulundan dereceyle mezun olan öğrencilere İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından geçici temsili mezuniyet belgesi verildi. Tören mezun olan öğrencilerin kep atma ve sahne gösterilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler