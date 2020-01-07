İnönü'de muhtarlar iş başında

İç Anadolu bölgesinde ilk olarak İnönü Belediyesi tarafından önceki yıllarda başlatılan uygulama ile ilçedeki tüm muhtarlıklara temin edilen kar küreme aparatı ile ilçe mahalle muhtarları iki gündür süren yoğun kar yağışından dolayı karla mücadele çalışmalarında İnönü Belediyesine yardımcı olmaya devam ediyorlar.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, '' Muhtarlarımızın bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı bu zor günde yardımlarını esirgemedikleri ve belediyemize destek verdikleri için teşekkür ediyorum '' dedi.