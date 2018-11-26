İnönü'de Öğretmenler Günü Programı Düzenlendi

Programa İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa öğrencilerin oratoryo, tiyatro ve şiir gösterileri büyük beğeni topladı.

Ardından şehit olmuş öğretmenler adına slayt gösterileri düzenlendi. Program sonunda emekli olan öğretmenlere Başkan Kadir Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından Hizmet Şeref belgeleri takdim edildi.