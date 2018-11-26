İnönü'de Öğretmenler Günü Programı Düzenlendi

İnönü
'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Ali İhsan Aydın
İlkokulu'nda İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri tarafından kutlama programı düzenlendi.
Programa İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin oratoryo, tiyatro ve şiir gösterileri büyük beğeni topladı. Ardından şehit olmuş öğretmenler adına slayt gösterileri düzenlendi. Program sonunda emekli olan öğretmenlere Başkan Kadir Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından hizmet şeref belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:20