02.07.2019 13:25
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İnönü'de park bahçe çalışmaları aralıksız devam ediyor

İnönü

İnönü Belediyesi park bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçede bulunan park ve bahçelerde yabani otların temizliği, çim biçimi, cadde temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte park bahçeler estetik görünüme kavuşuyor. İlçenin uğrak noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çim biçimi, yabani otların temizliği ile birlikte Ali İhsan İlkbahar Bulvarında Cadde temizliği gerçekleştirildi. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediye Ekipleri, halkın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt 'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
Kadir Bozkurt , Ali ihsan , Güncel

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