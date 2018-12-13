İnönü'de Pazar Servisi Bayanların Gözdesi

Sabah saat 11.00'dan itibaren her saat başı tüm akşam Sat 16.00'a kadar ilçede bulunan tüm mahalleleri dolaşarak Kapalı Pazar Yerine getiren İnönü Belediyesi ücretsiz servis aracı 7'den 70 herkesin tercihi olurken özelliklede bayanlar tarafından daha çok tercih ediliyor.

İlçe merkezinde bulunan Pazar yerine gelmek isteyen vatandaşlar İnönü Belediyesinin sağlamış olduğu araç ile pazar ihtiyaçlarını gideren ve belediyenin sağladığı bu olanaktan son derce memnun olduklarını belirten ilçe sakinleri Belediye Başkan Kadir Bozkurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.