İnönü'de Pazar Servisi Bayanların Gözdesi Oldu

İnönü
Belediyesi tarafından ilçede uygulamaya konulan ücretsiz pazar servisi havaların soğumasıyla vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilmeye başladı. Sabah
saat 11.00'dan itibaren her saat başı akşam saat 16.00'a kadar ilçede bulunan tüm mahalleleri dolaşarak kapalı pazar yerine getiren İnönü Belediyesi'nin ücretsiz servis aracı, 7'den 70 herkesin tercihi olurken özellikle bayanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Belediyenin sağladığı olanaktan son derce memnun olduklarını belirten ilçe sakinleri İnönü Belediye'sine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Sabah,İnönü
13 Aralık 2018 Perşembe 15:14