Haberler » Güncel » İnönü'de silah kaçakçılığı operasyonu

İnönü'de silah kaçakçılığı operasyonu

Eskişehir'in İnönü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

15.10.2019 11:06İnönü'de silah kaçakçılığı operasyonu
Eskişehir'in İnönü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.U'yu yakalamak için ilçeye bağlı Esnemez Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Zanlıya ait depoda yapılan aramalarda 7 av tüfeği, 4 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca namlusu, 16 şarjör, 10 ahşap tüfek dipçiği, 80 tabanca kabza kapağı ve çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:58 Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama
12:57 İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: ÜLKEMİZ İÇİN BEKA MESELESİ OLAN BİR OPERASYON YAPILIYOR"
12:57 Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu
12:57 Manavgat'ta eğitim uçağı pistten çıktı
12:51 Avrupa'nın raporlarıyla PKK/PYD iki yüzlülüğü
12:52 Bulgaristan Başbakanı: "Türkiye'den 200 bin mülteci gelirse ülkede ne olacağını bilmiyorum"
12:57 TÜGİAD'dan barış pınarı harekâtı ile ilgili yurt dışı paydaşlarına sesleniş
15.10.2019 12:59:21