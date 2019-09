İnönü'de sıra masa tenisi turnuvasında

İnönü'de kültür ve spor alanında gençleri önemsediklerini, gençleri kültürel etkinliklere ve spora yönlendirmek için yeni projeler ürettiklerini belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, " Belediye olarak ilçemizde gençlerin ve bayanların spor yapabileceği, içerisinde her türlü spor aletinin olduğu son derece modern İnönü Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni geçtiğimiz dönem tamamlayarak ilçemize kazandırdık. Salonumuzda yaz kış yılın her ayı kadın erkek her yaştan hemşerimiz eğitmenler eşliğinde plates, airobik, step, vücut geliştirme ve atletizm branşlarında kurslara katılmaktadırlar.

Bunlar yetmez dedik yaz başında Sinema Geceleri ardından Halı Saha Futbol ve Voleybol Turnuvası düzenledik. Spor dostluk kaynaşma ve sağlık diyoruz ve İnönü'de gençlere yönelik faaliyetlerimize Masa Tenisi Turnuvası ile devam ediyoruz" dedi.

Masa Tenisi Turnuvası diğer turnuvalarda olduğu gibi tüm ilçe sakinlerinin katılabileceğini belirten Başkan Bozkurt, 23-30 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıt alınmaya başlanacağını turnuva ise 1-10 Ekim 2019 tarihleri arasında İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.