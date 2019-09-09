Haberler» 3. Sayfa» Haber

İnönü'de trafik kazası

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında, LPG yüklü bir tankerin kontrolden çıkarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, tankın dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.

09.09.2019 12:00 İnönü'de trafik kazası
Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında, LPG yüklü bir tankerin kontrolden çıkarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, tankın dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Kaza sabah saatlerinde Kütahya-Bursa yolu İnönü girişinde meydana geldi. Tamer Turan (48) yönetimindeki 34 DV 5579 plakalı LPG yüksel tanker, kontrolden çıkarak yol yakınındaki sazlık alandan geçerek tarlaya düşüp yan yattı. Sürücünün uyuması sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edilen kazanın öğrenilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, tankerin dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi. Tankerde henüz bir sızma olmadığı öğrenilirken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Tanker çevresinde güvenlik önlemleri sürürken, polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:51   Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti
13:49   Suya düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
13:46   Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar...
13:41   D-650 karayolunda tır devrildi, trafik ulaşıma kapandı
13:36   Kadıköy'de yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi
13:35   Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
13:33   İki mühendisin araştırma merakı kâbusa döndü