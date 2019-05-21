İnönü'de Tübitak 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Anlaşması kapsamında 4006 Bilim Fuarı, İnönü
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde açıldı.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İnönü Kaymakamı Aslan Avşarbey ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit birlikte yaptı. Açılış sonrası meslek lisesi öğrencilerinin uzun uğraş ve araştırmaları sonucu hazırlanan projeler gezilerek yapılan çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi alındı. Fuarda öğrencilerin, birbirinden farklı 20 projesini inceleyen İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, "Gençlere yeni ufuklar açan bu çalışmalara öncülük eden TÜBİTAK çalışanlarına ve bu projelerin hayata geçmesinde büyük özveri ile çalışan öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Anadolu Lisesi
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Kaynak: İHA