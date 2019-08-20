Haberler» Yaşam» Haber

İnönü'de turnuva heyecanı başladı

İnönü Belediyesi tarafından bu yaz beşincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

20.08.2019 17:14 İnönü'de turnuva heyecanı başladı
İnönü Belediyesi tarafından bu yaz beşincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

İnönü Belediyesi halı sahasında gerçekleştirilen, 17 futbol takımının katıldığı turnuva, Eskişehir Erenköy ile Gençlerbirliği takımları arasında oynanan ilk müsabaka ile başladı.

İnönü Belediyesi Halı Sahasında düzenlenen tören sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının centilmenlik havasında dostluk ve kardeşliğin kazanacağı bir ortamda geçmesini diledi. Başkan Yardımcısı Hamamcı, Eskişehir Erenköy ile Gençlerbirliği takımlarının santra vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı.

16 Takımın mücadele edeceği İnönü Belediyesi Geleneksel 5. Halı Saha Futbol Turnuvası 3 Eylül 2019 Salı günü yapılacak olan final karşılaşması ile sona erecek. - ESKİŞEHİR

Gençlerbirliği, Eskişehir, Futbol, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:14   İnönü'de turnuva heyecanı başladı
16:43   Kars projelerle hayat bulacak
16:03   Kars'ta turizm sektörüne, 'davranışlar' konulu seminer verilecek
15:26   Odunpazarı'ndan şeffaf ihale
14:46   Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret
14:22   Su sıkıntısı giderildi
14:17   AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'dan belediyeye içme suyu eleştirisi