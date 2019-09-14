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İnönü'de Voleybol heyecanı başladı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

14.09.2019 12:32İnönü'de Voleybol heyecanı başladı
Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

İnönü Belediyesi Spor Kompleksinde başlayan ve 22 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan final karşılaşmasına kadar devam edecek olan turnuvaya A Gurubundan Milli Eğitim, Atmaca, Gençlerbirliği, Çarşı Mahalle, Şanlı Deryalak, B Gurubundan İnönü Spor Salonu, İsmetpaşa Köhne, Dereyalak Spor, İN-On-U takımları katılıyor.

İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakininin katılımıyla başlayan turnuvanın ilk iki karşılaşmasında; Atmaca Milli Eğitim karşısında 3-1'lik setlerle kazanırken, İsmetpaşa Köhne'de İnönü Spor Salonu'nu 3-1'lik setlerle geçmeyi başardı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, voleybol, Yaşam

Kaynak: İHA

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