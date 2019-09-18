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İnönü'de voleybol turnuvası heyecanı devam ediyor

İnönü Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvası tüm heyecan ve coşkusuyla devam ediyor.

18.09.2019 13:54İnönü'de voleybol turnuvası heyecanı devam ediyor
İnönü Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvası tüm heyecan ve coşkusuyla devam ediyor.

İnönü Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleştirilen, ilçe mahallelerden 9 takım ve yaklaşık 100 sporcunun yer aldığı turnuva vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta festival havasında geçiyor. Maçlar da heyecan dolu anlara sahne olurken turnuvayı değerlendiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt "Belediyemiz tarafından dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvamızda 1 haftalık dilimi geride bıraktık. Bugüne kadar oynanan maçların centilmence, dostluk, kardeşlik ve saygı çerçevesinde geçmesi bizleri mutlu ediyor. İlçemizde birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak adına gençleri ve sporseverleri spora teşvik edebilmek için belediyemiz tarafından spor faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

İnönü Belediyesi Spor Kompleksinde ilçe sakinlerinin de yoğun katılımıyla devam eden maçlar 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek final karşılamasıyla sona erecek. - ESKİŞEHİR

voleybol, İnönü, Güncel

Kaynak: İHA

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