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İnönü'de yazlık sinema geceleri başladı

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen "Yıldızların Altında Yıldızlarla Buluşalım" Yazlık Sinema Geceleri başladı.

22.07.2019 14:59 İnönü

Eskieşhir İnönü Belediyesi tarafından 20 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında Eski İnönü Belediye Bahçesinde "Yıldızların Altında Yıldızlarla Buluşalım" Yazlık Sinema Geceleri ilk gösterimini yaptı.

Yazlık sinema atmosferinde ilçe sakinlerini farklı bir atmosfere götüren yazlık sinema gecelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı vatandaşlara gazoz mısır ikram ederken ileri yaşta olanlar eskileri hatırlarken çocuklarda ileride hatırlayacakları güzel bir anı biriktirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kaynak: Bültenler
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