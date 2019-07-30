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İnönü'de yeni oluşan mahallelerde yol açma çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi, ilçede yeni oluşan mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

30.07.2019 13:24 İnönü'de yeni oluşan mahallelerde yol açma çalışmaları devam ediyor
Eskişehir'in İnönü Belediyesi, ilçede yeni oluşan mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediyesi tarafından vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için Erenköy Mahallesinde sıfırdan yeni yollar açarak stabilize malzeme ile yol iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar ilçe genelinde tüm mahallelerde sürdürülüyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "İlçemizde vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri için çalışmalarımızı sıklıkla sürdüreceğiz. Belirli programlar kapsamında yol iyileştirme çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde devam ettireceğiz" dedi.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Erenköy, Güncel

Kaynak: İHA

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