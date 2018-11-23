İnönü İlçe Müftülüğü 'Mevlid-i Nebi Haftası' Programı Düzenledi

23 Kasım 2018 Cuma 15:19



23 Kasım 2018 Cuma 15:19

İnönü İlçe Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi Haftası' dolayısı ile Vehbi Koç Orta Okulu Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenledi.Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Gençlik' temasının işlendiği programa, İl Müftüsü Bekir Gerekli, İnönü Beldeye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, ilçe kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunması ile başlayan programda, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, hafta ile ilgili konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmalarının ardından İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası için düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Müftüsü Bekir Gerek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından ödülleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR