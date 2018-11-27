İnönü Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde döşediği sağlıklı altyapı hatlarıyla yerleşim yerlerinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Tamer Sokak'ta yağmursuyu sıkıntısını da gidermek için harekete geçti. MASKİ ekipleri tarafından döşenen hat sayesinde mahallelinin yağışlı havalarda sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı yaşadığı mağduriyetin önüne geçildi.

"MASKİ SAYESİNDE TAŞKIN SORUNUMUZ KALMADI"

İnönü Mahalle Muhtarı Aziz Cambal, "Mahallemize bağlı Tamer Sokak'ta yağışlı havalarda biriken yağmursuyu vatandaşa sorun yaratıyordu. Yağmursularından dolayı kapılarından dışarı çıkmakta zorluk çeken mahalleliye MASKİ yetişti. Sağ olsun MASKİ ekipleri yağmursuyu hattımızı döşedi. Çalışmalardan memnunuz. MASKİ sayesinde taşkın sorunumuz kalmadı. Yetkililerden bu hizmetlerin devamını istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.