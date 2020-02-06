İnönü Mahallesi Pazaryeri'nde alışveriş başladı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türkiye'de alışverişin yüzde 72'sinin pazaryerlerinden yapıldığına dikkat çekerek, "Bu, bizim halkımızın alışkanlığıdır, kültürüdür. Bu nedenle pazarcı esnafının ticari hacmini de büyütmek gerekiyor. Yerel yönetimlerin görevi halkın taleplerini yerine getirmektir" dedi.

YENİ PAZARYERİ MÜJDELERİ

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, İnönü Mahallesi Muhtarı Musa Işık'ın yanısıra meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde konuşan İduğ, Özkanlar Pazaryerini'ni kısa süre önce açtıklarını hatırlatarak, "Bornova'ya yeni pazaryerleri kazandırma yolunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Naldöken Mahallesi sakinlerinin bir pazaryeri yok. Önümüzdeki ay orada yapacağımız pazaryerinin temelini atıyoruz. Bitişiğinde de bir düğün salonu olacak. Kızılay'da butik bir pazaryeri, Merkez Mahallesi'ndeise yine kapalı bir pazaryeri yapacağız. Pazaryeri sayısını arttırırken, farklı sektörleri de taşıyarak daha aktif kullanılmasını sağlayacağız" dedi.

EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tezgahlarını kurup ilk satışlarını yapan esnafın taleplerini de dinledi. Yanları açık olan pazaryerinde rüzgar ve yağmurdan etkilendiklerini söyleyen esnafa otomatik şeffaf kepenkler yaparak bu sorunu çözeceklerini belirten Başkan İduğ, "Ne üretiyorsak sürdürülebilir olması lazım. Bu pazaryerini uzun yıllar kullanmak için eksiklerini tamamlayacağız. 112 esnafımıza bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

İDUĞ'UN HIZINA YETİŞMEK ZOR

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Pazarımızda emeği olan tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Mustafa İduğ'un hızına yetişmek gerçekten çok zor. Bu güzel pazaryerini tüm vatandaşlarımıza armağan eden Başkan İduğ'a teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Musa Işık ise mahalle sakinleri ve esnaf adına Başkan İduğ ve Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

ESNAFA 'UCUZ SAT' RİCASI

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, esnaf adına pazaryerinin kurulmasında emeği geçenlere ve etrafının kapatılacağı müjdesini veren Başkan İduğ'a teşekkür etti. Erişen, esnaftan da kaliteli ve ucuz mal alıp, ellerinden geldiği kadar ucuz mal satmalarını istedi.