29 Kasım 2018, 15:45
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İnönü Muhtarları Toplantısı Yapıldı

İnönü Muhtarları Toplantısı Yapıldı

Eskişehir İnönü İlçe Kaymakamlığı tarafından Kasım Ayı Muhtarlar toplantısı yapıldı.

Eskişehir İnönü İlçe Kaymakamlığı tarafından Kasım Ayı Muhtarlar toplantısı yapıldı.

İlçede bulunan, Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya Eskişehir Vali Yardımcısı ve İnönü Kaymakam Vekili Aslan Avşarbey, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri ve ilçe muhtarları katıldı. Toplantıda, mahallelere ilişkin konular hakkında mahalle muhtarları söz alarak, mahallelerinin sorunları ile ihtiyaç ve şikayetlerini dile getirirdi. - ESKİŞEHİR
29 Kasım 2018 Perşembe 15:45