İnönü'nün Tarım Sorunları Masaya Yatırıldı

Eskişehir
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
, sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla İnönü
ilçesinde tarım paydaşları ile bir araya geldi.
İade-i ziyaret kapsamında önce İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
'u ziyaret eden Sever, daha sonra İnönü Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu
ile görüştü. Yapılan görüşmelerde İnönü ilçesinin tarım ve hayavancılık faaliyerleri değerlendirilip yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.
Ziyaret kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçen Sever, "İlimizin tarım ve hayvancılığını geliştirmek için katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapıyoruz. Hedefimiz; sorunları yerinde tespit etmek, ortak akıl ile karar almak ve ilimizin tarımsal stratejisini alınan kararlar doğrultusunda yönetmektir" dedi - ESKİŞEHİR
13 Aralık 2018 Perşembe 14:15