İnönü Satranç Turnuvası'nın ödülleri sahiplerini buldu

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Menderes Tunç, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, Turnuva Direktörü Aydın Kara, turnuvaya katılan okulların müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı. Törenin açılışında konuşan Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Menderes Tunç, çocuklarımızın yeteneğinin keşfedilmesi adına bu tür etkinliklerin yapılmasının güzel bir fırsat olduğunu belirterek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür etti.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli isimlerinden, Birinci ve İkinci İnönü Zaferlerinin mimarı, 2. Cumhurbaşkanı ve ilk başkanımız İsmet İnönü'yü ölümün 46. yılında saygı ve minnetle andıklarını belirterek, "Çocukların sadece teorik bilgilerle değil, spor aktiviteleriyle, satranç ve akıl oyunlarıyla bir arada olması ve bir yarışma heyecanıyla mücadele ruhunu aşılamak bizim için çok önemli. Gerek spor, gerekse diğer branşlarda yapacağımız çalışmalarda çocuklarımızı sadece teorik bilgilerde değil, etkin sosyal çalışmalarda da bir araya getirmek, ilçe sınırlarındaki öğrencileri, öğretmenleri yan yan getirmek bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Çocuklarımızın gelişmesi adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün denetimi altında okullarımızla işbirliği yapmaya her zaman hazırız. Konak'ta eğitim gören çocuklar hepimizin çocukları" dedi. Yapılan çalışmanın sadece Konak Belediyesi'nin başarısı olmadığını ifade eden Başkan Batur, yapılan bu çalışma için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, okul müdürlerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek turnuvaya katılan ve ödül alan tüm öğrencileri kutladı.

OKULLARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Batur, Konak'ta eğitim veren bazı okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi adına da çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, yaz döneminde fiziki şartları sorunlu olan, ihtiyaç sahibi okullarda çalışmaları başlatacaklarını sözlerine ekledi. Batur, tüm Konaklıların, İzmirlilerin ve Türkiye'de yaşayan herkesin yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılın sağlık, esenlik, huzur ve en önemlisi barış getirmesini diliyorum" dedi.

TURNUVAYA 80 OKULDAN 392 ÖĞRENCİ KATILDI

Konak Belediyesi İsmet İnönü Okullar Arası Satranç Turnuvası'na bu yıl 80 okuldan 392 öğrenci katıldı. İlk, orta ve lise kategorilerinde yapılan turnuva, satranca sevdalı yüzlerce öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Dereceye giren öğrenciler hediyelerini ve plaketlerini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un elinden aldı.

İnönü Satranç Turnuvası'nın ödülleri sahiplerini buldu

Konak Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü anısına bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Menderes Tunç, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, Turnuva Direktörü Aydın Kara, turnuvaya katılan okulların müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı. Törenin açılışında konuşan Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Menderes Tunç, çocuklarımızın yeteneğinin keşfedilmesi adına bu tür etkinliklerin yapılmasının güzel bir fırsat olduğunu belirterek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür etti.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli isimlerinden, Birinci ve İkinci İnönü Zaferlerinin mimarı, 2. Cumhurbaşkanı ve ilk başkanımız İsmet İnönü'yü ölümün 46. yılında saygı ve minnetle andıklarını belirterek, "Çocukların sadece teorik bilgilerle değil, spor aktiviteleriyle, satranç ve akıl oyunlarıyla bir arada olması ve bir yarışma heyecanıyla mücadele ruhunu aşılamak bizim için çok önemli. Gerek spor, gerekse diğer branşlarda yapacağımız çalışmalarda çocuklarımızı sadece teorik bilgilerde değil, etkin sosyal çalışmalarda da bir araya getirmek, ilçe sınırlarındaki öğrencileri, öğretmenleri yan yan getirmek bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Çocuklarımızın gelişmesi adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün denetimi altında okullarımızla işbirliği yapmaya her zaman hazırız. Konak'ta eğitim gören çocuklar hepimizin çocukları" dedi. Yapılan çalışmanın sadece Konak Belediyesi'nin başarısı olmadığını ifade eden Başkan Batur, yapılan bu çalışma için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, okul müdürlerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek turnuvaya katılan ve ödül alan tüm öğrencileri kutladı.

OKULLARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Batur, Konak'ta eğitim veren bazı okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi adına da çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, yaz döneminde fiziki şartları sorunlu olan, ihtiyaç sahibi okullarda çalışmaları başlatacaklarını sözlerine ekledi. Batur, tüm Konaklıların, İzmirlilerin ve Türkiye'de yaşayan herkesin yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılın sağlık, esenlik, huzur ve en önemlisi barış getirmesini diliyorum" dedi.

TURNUVAYA 80 OKULDAN 392 ÖĞRENCİ KATILDI

Konak Belediyesi İsmet İnönü Okullar Arası Satranç Turnuvası'na bu yıl 80 okuldan 392 öğrenci katıldı. İlk, orta ve lise kategorilerinde yapılan turnuva, satranca sevdalı yüzlerce öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Dereceye giren öğrenciler hediyelerini ve plaketlerini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un elinden aldı.