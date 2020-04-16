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İnönü trafiğe kapandı, 50 yıllık altyapının yenilenmesi başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), İnönü Caddesi'nin araç trafiğine kapanmasıyla, 50 yıllık altyapısını yenileme çalışmalarına başladı.

16.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:52
İnönü trafiğe kapandı, 50 yıllık altyapının yenilenmesi başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), İnönü Caddesi'nin araç trafiğine kapanmasıyla, 50 yıllık altyapısını yenileme çalışmalarına başladı. 4 kilometrelik çalışma tamamlandığında İnönü Caddesi ve çevresinin altyapı sorunları köklü olarak çözülmüş olacak.

Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede ülke gündemine oturan korona virüs (COVID-19) Salgını'na karşı verilen ulusal mücadelede çalışmalarına devam ederken, kentin diğer problemlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehirde salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Gaziantep Valiliği tarafından, trafik yoğunluğundan dolayı araç trafiğine kapatılan 4 ana caddeden biri olan İnönü Caddesi'nde, GASKİ ekipleri altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Daha öncesinde GASKİ tarafından projelendirilen ama caddenin önemli bir güzergah olmasından dolayı yapımına bir türlü başlanamayan altyapı yenilenmesi için trafik akışının durması fırsat bilinerek ilk kepçe vuruldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yerinde incelediği yenilme çalışmalarında 50 yıllık olan ve sorunlar yaşanan İnönü Caddesi ile çevresinin altyapı sorunları kökten çözülecek.

Yapılan çalışmalarda GASKİ ekipleri, içme suyu hattındaki kullanım ömrünü tamamlamış mevcut 4 kilometrelik asbet ve ön gerilmeli betonarme boruları (ÖGB) sökerek yerine korozyon direnci yüksek daha sağlıklı 150 ile 800 milimetrelik düktil borularla değiştirecek. Öte yandan yine cadde üzerindeki kanalizasyon çalışmaları da elden geçirerek kullanılan taş kanallar ekiplerce sökülecek, 600 milimetrelik beton borular yerleştirilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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