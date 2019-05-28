İnönü Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi

İnönü
Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.
İnönü Ülkü Ocakları tarafından Kapalı Pazaryerinde düzenlenen iftar yemeğine, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, MHP
İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Eskişehir
Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Yumrukaya, Tepebaşı
Belediye Meclis Üyesi Eyüp Yılmaz
, mahalle muhtarları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.
İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Erol
, Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olası dilekleriyle tutulan oruçların edilen duaların kabul olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR
Kadir Bozkurt
, Eskişehir
, Yaşam
Kaynak: İHA