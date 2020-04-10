Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'na katıldı

Malatya İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'na katılarak, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov tarafından temsil edildi.

10.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:41
İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'na katıldı
Malatya İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'na katılarak, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov tarafından temsil edildi.

Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'nda açılan İnönü Üniversitesi standının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Zakir Azizov, İnönü Üniversitesi standının Kırgızistan Büyükelçisi ve heyeti, ünlü sanatçılar Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Prof. Dr. Turan Çetin, ünlü heykeltraş Necdet Can, çok sayıda sanatçı ve siyasetçi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

İnönü Üniversitesi standında sergilenen merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykelinin Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan Galerileri tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Azizov, standı ziyaret edenlerin 30 dakikalık resimlerini çizdiklerini ve ziyaretçilere hediye ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Zakir Azizov, çok sayıda sanatçı ve sanatseverin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanat galerileri ve koleksiyonerleri tarafından ziyaret edilen ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'na katılmaktan ve İnönü Üniversitesi'ni temsil etmekten mutluluk duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, desteklerinden dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Kırgızistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'na katıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:54: Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavlarına girecek - Haber 14:53: Burdur'da Polis Haftası kutlamaları - Haber 14:53: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Dünyanın ekonomik ve siyasal yeni bir mimariye ihtiyacı var" - Haber 14:52: Trabzon'da "özel gereksinimli" kişiler kurallara uyarak sokağa çıkabilecek - Haber 14:52: Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler