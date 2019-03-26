İnönü Üniversitesi Engelleri Aşıyor

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'Engelsiz İnönü' projesiyle engele dur diyen İnönü Üniversitesi örnek bir üniversite olma yolunda ilerliyor.İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesinde eğitimine devam eden engelli öğrencilerin üniversite hayatı içerisinde karşılaşabilecekleri sorunları çözmeyi ve onlara destek olmayı amaçlayan Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü hakkında bilgi verdi. Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü'nün Yüksek Öğretim Kurumunun son kararından sonra Rektör Yardımcısına bağlı bir koordinatörlük olarak yeniden yapılandırıldığını belirten Akpolat, "Bu proje ile birinci hedefimiz üniversitemizde eğitim gören engelli bireylerin kampüs içerisindeki tüm erişim sorunlarını çözmektir. İkinci hedefimiz ise engelli öğrencilerimizin eğitim öğretimde karşılaştıkları eğitim materyali, sınav sorunları, derslikler gibi fiziki engellerin onlara uygun hale getirilmesini sağlamaktır" dedi.Fiziki mekanların düzenlenmesi konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Büyükşehir Engelliler Müdürlüğüyle temas halinde bulunduklarını ifade eden Akpolat, "Daha prestijli ve daha işlevsel hale getirerek yeniden yapılandırdığımız Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü'nü oluştururken önce bir yönerge ile yola çıktık, yönergemizi yeniledik. Koordinatör olarak da Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım'ı görevlendirdik. Daha sonra yeni bir organizasyon şeması oluşturduk ve tamamen bize has bir organizasyon şeması geliştirdik" ifadelerine yer verdi. Fiziksel Mekanları Denetleme Komisyonu'nu da kurduklarını kaydeden Akpolat, fakülte ve meslek yüksekokulunun engelli öğrenci sorumluları olduğunu da dile getirdi. Akpolat engelli öğrenci temsilcileri ile düzenli olarak toplantı yaptıklarını söyledi. Temsilcilerden topladıkları bilgileri ve geri dönüşleri Üst Denetim Kurulunda değerlendirdiklerini ifade eden Akpolat, "Birimlerden gelen talepleri ve istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Böyle bir çalışma sistematiği kurguladık. Bu anlamda 2018 yılında 'İnönü Üniversitesi Koşamayanlar İçin Koşuyor', '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' gibi çok güzel etkinlikler ve 'Engelsiz Bilişim', 'Sporun Dezavantajlı Bireyler Üzerindeki Etkisi' gibi konferanslar yapıldı" şeklinde konuştu.Engelli bireyler için, üniversite hizmetleri ile ilgili genel bilgilendirmeleri sesli bir şekilde dinleyebilecekleri Engelli Öğrenci Bilgilendirme Asistanı Projesi (EBA) başlattıklarını da vurgulayan Akpolat, henüz hazırlık safhasında olan Engelsiz Kütüphane Projesi hakkında ise şunları söyledi:"Özellikle görme engelli öğrencilerimiz için kütüphane oluşturuyoruz. Eğitim materyallerinin ve kültür sanat ağırlıklı materyalleri seslendirilmiş şekilde dinleyebilecekleri bir elektronik sistem kuruyoruz. Eğer bu projeyi hayata geçirebilirsek bu projenin öğrencilerimizin özellikle görme engelli öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz."Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesinin YÖK'e Engelsiz Üniversite Bayrak Yarışması'na dört fakültesi ile aday olduğunu söyledi. İnönü Üniversitesinin Engelsiz İnönü Projesi ile birçok devlet üniversitesinden daha iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nusret Akpolat "Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü'nün alt yapı ve kurumsal kimlik kazanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA