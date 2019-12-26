Haberler » Güncel » İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi - Haber

İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Şiir Dinletisi düzenlendi.

26.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:06 İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi
Malatya İnönü Üniversitesi'nde Şiir Dinletisi düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İnönü Tıp Kültür Sanat Topluluğu (İTKS) tarafından Hasan Ali Toptaş'ın "Yalnızlıklar" kitabından derlenen şiirin okunduğu şiir dinletisine sanat severler ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Karaer, Dr. Öğr. Üyesi Senem Arda Düz, Doç. Dr. Görkem Tuncay, Topluluk Başkanı İsmet Alperen Ağaoğlu, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İTKS Edebiyat Birimi Başkanı Sena Zeynep Eroğlu, herkesin içinde bir yalnızlık taşıdığını belirterek, "Her birimiz bir yalnızlık taşıyoruz içimizde. Yürüdüğümüzde, derste, dostlarımızla, ailemizle ve hatta uyuduğumuzda bile bir yalnızlık taşıyoruz içimizde. Şimdi bildiğimiz, bilmediğimiz bu yalnızlıkları başkaları dile getirecek ve başka bir sesten kendi sesimizi duyacağız. Bu kelimeler, bizim kelimelerimiz. Sanki bu yalnızlıklar, bizim yalnızlıklarımız." dedi.

Şiir dinletisinde, Hasan Ali Toptaş'ın Yalnızlıklar kitabından derlenen şiirler okundu.

Yalnızlıklar şiiri, İnönü Tıp Kültür Sanat Topluluğu üyelerinden, Sena Zeynep Eroğlu, Hatice Altunkaya, Tolga Kalkan, Hatice Ebrar Özen, Ahmet Polat, Gülben Polat, Oğuzhan Turaç, Meryem Nur Kaya ve Hilal Yıldırım tarafından okundu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Hasan Ali Toptaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:28   Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Haber
16:28   Eskişehir'de yeniden yargılanan cinayet sanığı aynı cezaya çarptırıldı - Haber
16:28   Hollanda'da Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı için yardım etkinliği - Haber
16:28   Gaziantep'te çiftçilere bu yıl 7 bin ton yem dağıtıldı - Haber
16:27   MHP'li Bülbül Türkiye'nin ihtiyacı olan tanklar Sakarya'da üretilecek - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:33:21