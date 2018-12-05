İnönü Üniversitesi
'nde STEM etkinliği düzenlenecek.
İnönü Üniversitesi İletişim FakültesiGazetecilik Bölümü öğretim üyesi Barış Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda eğitim alanının parlayan yıldızı haline gelen STEM etkinliklerinin kentte düzenleneceğini söyledi.
Toplumların sadece tüketen değil aynı zamanda üreten hale gelmesinin artık bir zorunluluk olarak göze çarptığını kaydeden Yılmaz, her ne kadar üretme kavramı her zaman ekonomik açıdan ele alınsa da özellikle son yıllarda bilginin üretimi, eğitim içeriğinin üretimi ve bilimsel üretim diğer bütün ekonomik ürünlerinin önüne geçtiğini ifade etti.
Bilgi, bilim ve teknolojinin diğer ürünler gibi sadece ekonomik yapıya katkı sağlamakla kalmadığına değinen Yılmaz, "Aynı zamanda üretimin sürekliliği, teknolojiye hakim olma, kültürel değerlerin yeni alanlara aktarımı gibi farklı birçok alanda katma değer sağlamaktadır. Bu tarz bir üretim bilincinin küçük yaşlardan itibaren yeni nesillere aktarımı belki de Türkiye
'nin geleceğini garanti altına alacak, teknolojide, bilimde, sanayide ve daha birçok alanda ön plana çıkmalarını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
STEM & Makers'in bugüne kadar Türkiye'nin birçok ilinde 7'den 70'e, 100 bin kişiye ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Eğitim faaliyetleri kapsamında bilimden, teknolojiye: mühendislikten, fen bilimlerine kadar çok geniş bir alanda katılımcıların düzeylerine yönelik çalışmalar yapan STEM & Makers sosyal sorumluluk bilincini ön planda tutarak özellikle genç beyinlerin ufuklarını açmak, onlara yeni bakış açıları kazandırmak ve potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamayı amaç edinmektedir.
Alanında uzman eğitimci, bilim adamı ve girişimcilerle faaliyet yapılan ildeki vatandaşları bir araya getiren bu etkinlik aynı zamanda okullar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için de bir uygulama şansı yaratıyor.STEM & Makers Fest/Expo etkinliği 15-16 Aralık
2018 tarihlerinde Hacettepe STEM & Maker, Ankara Amerika Birleşik Devletleri
Büyükelçiliği, İnönü Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlik kapsamında her yaştan katılımcının ücretsiz olarak katılabilecek ve alanında uzman bilim insanlarıyla tanışma fırsatı bulabilecek."
Türkiye,Malatya İnönü Üniversitesi
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:34