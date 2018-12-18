İnönü Üniversitesi'nden Uşak Sportif 64'e Transfer Oldular

Kaynak: İHA

2017-2018 Üniversiteler Arası ÜniLig Türkiye Üçüncüsü İnönü Üniversitesi Basketbol Takımı kaptanı skorer gard Eray Evliyaoğlu ve forvet Bektaş Korkmaz, Uşak Sportif 64 basketbol takımına transfer oldu.Transferiyle ilgili konuşan kaptan Eray Evliyaoğlu, "Geçen sene ÜniLig'de üçüncü olduk ve bunun meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Transfer için ilk başta beni düşündüklerini söylediler ve antrenörümüz Oğuz Avcı'yı aradılar. Görüşmeler yaptık ve anlaştık, sonrasında takım arkadaşım Bektaş'ı istediler. Antrenörümüzün ara buluculuk yapmasıyla anlaşma sağlandı" dedi."Hedefimiz Türkiye Basketbol Süperliğinde Oynamak"Kaptan Eray konuşmasına şöyle devam etti:"Uşak Sportif 64 Takım'ı zaten gecen sene süper ligdeydi. Düştüğü için tekrar süper lige çıkacak bir takım kurdular ve biz de takımın bir parçası olmak için çaba göstereceğiz inşallah. Azmettik kararlı şekilde sıkı çalıştık bunlar bizim başarıya ulaşmamızı sağladı. Maddi veya manevi olsun hocalarımızdan hiçbir şekilde bir menfaat beklemedik. Antrenman yapacak salon istedik ve antrenör istedik. Bu isteklerimiz üniversitemiz tarafından yerine getirildi. Bu imkanları bize sağlayan en alttan en üste kadar bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum."İnönü Üniversitesi Basketbol Takım'ının forvet oyuncusu Bektaş Korkmaz ise transfer süreci hakkında şu bilgileri verdi:"Çok uzun zamandır takım arkadaşlarımla birlikte çalıştık, iyi idmanlar yaptık, başarılar sağladık ve sonrasında transfer sürecine kadar geldik. Tabi bu durumda Türkiye ÜniLig üçüncülüğünün de faydası çok büyük oldu. Emeklerimizin karşılığını aldık. Eski takım arkadaşlarıma ve İnönü Üniversitesi Basketbol Takımı'na yeni gelecek olan arkadaşlara öncelikle tavsiyem iyi dostlar edinsinler. Takım içinde takım olmak, arkadaşlık çok önemli. Takım kaptanımızın bana katkıları çok büyük, antrenörümüz Oğuz Avcı'nın katkıları çok büyük, bana kendimi geliştirmem konusunda yardımcı oldular." - MALATYA