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İnönü Üniversitesi'ne 101 sağlık personeli alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 101 sağlık personeli alınacak.

14.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:12İnönü Üniversitesi'ne 101 sağlık personeli alınacak
Malatya İnönü Üniversitesi'ne 101 sağlık personeli alınacak.

Alınan bilgiye göre, Yüksek öğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olan 91 Hemşire ile 10 da sağlık teknikeri

2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacak.

Sıralamaya girenlerin bir katı kadar yedek kadro belirlenecek. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Müracaatların 13 Ocak'ta başladığı ve 24 Ocak'ta sona ereceği ifade edilip, alım şartlarının ayrıntılarının üniversitenin web sitesinde yayınlandığı kaydedildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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