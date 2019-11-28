İnönü Üniversitesi'ne Kalite Yönetim Standartları Belgesi

İnönü Üniversitesi'nin Kalite Yönetim Standartları Belgesi aldığını söyleyen Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Bundan sonra sürekli bunu diri tutmaya, belgeyi kaybetmemek için daha ileriye götürmeye çalışacağız" dedi.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kalite Yönetim Standartları Belgesi, inşaatı devam eden Onkoloji Hastanesi, Üniversite Camisi ve inşaatı tamamlanan Yaşam Merkezi hakkında İletişim Fakültesi bünyesindeki İNÜHABER'e açıklamalarda bulundu. Rektör Kızılay, İnönü Üniversite'sinin yaklaşık iki yıllık hazırlık sürecini başarıyla tamamlayarak Türk Standartları Enstitüsü'nden TSE ISO 9001 2015 Kalite Belgesi'ni almaya hak kazandığını ifade ederek süreç hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda Strateji Daire Başkanlığı bünyesinde Kalite Birimi kurduklarını ifade eden Kızılay, tüm fakülteler, yüksekokullar, enstitüler ve daire başkanlıklarında eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Uygulamayı ilk olarak İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Kızılay, "Bu uygulama yaklaşık iki yıllık bir süreçte gerçekleşti. Çünkü 6 bine yakın çalışanımız ve 42 bine yakın öğrencilerimizin hepsini ilgilendiren bir süreç oldu. En son Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı'nda 5 kişilik bir dış değerlendirme heyeti gönderildi. Bu heyet üniversitemizin tüm birimlerini gezdi, yerinde incelemeler, değerlendirmeler yaptı ve bir rapor hazırladı. Bu rapor Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu'na girdi. İnönü Üniversitesi olarak ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandık" dedi.



Kalite Yönetim Sistemi'nin üniversitenin yönetimi ve işleyişini standardize edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Kalite bir kez yaptım tamam kaliteliyiz değil. Kalite, başladığımız bu süreci her yıl artırarak, geliştirerek, sürdürmek, sürekli canlı ve sürekli sürdürülebilir çalışmayla devam edecek. Bu belgeyi alarak çok önemli bir aşamasını geçtik. Bundan sonra sürekli bunu diri tutmaya, belgeyi kaybetmemek için daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bu yeni dönemdeki bakışımız, stratejimiz öyle olacak" şeklinde konuştu.



"Onkoloji Hastanemiz çok büyük bir proje"



Rektör Kızılay, İnşaatı devam eden Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nin ise Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanelerinden birisi olduğunu vurguladı. Hastanenin 217 yataklı büyük bir proje olduğunu belirten Kızılay, "İnşaatın sonuna yaklaştık, müteahhit firma inşaatı yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor. Az kaldı, yıl sonuna yetiştirecekler. Yetiştiremezlerse 2020'de tamamlanmış olacak. Dört gözle tamamlanmasını bekliyorum. Tamamlanır tamamlanmaz da hedefimiz onkoloji hastanesini açmak" ifadelerini kullandı.



İnşaatı devam eden diğer bir çalışmanın da Üniversite Camisi olduğunu söyleyen Rektör Kızılay, Ramazan ayında ibadete açılabilmesi için inşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kızılay, cami inşaatının büyük bir külliye ve sosyal tesisiyle beraber devam ettiğini belirterek asıl hedeflerinin kış ayına girerken dış cephe çalışmalarını tamamlamak olduğunu söyledi. Cami inşaatını yapmak için hayır akışına ihtiyaçları olduğunu ve ciddi bir finansman gerektiğini belirten Kızılay, "Cami inşaatı tümüyle hayırla yapılıyor. İş adamlarımızın, hocalarımızın, öğrencilerimizin, personelimizin ve şehrimizin tümü yani sadece iş adamlarımız ile sınırlı değil öğrenciden şehirdeki bir hanımefendiye kadar bu camide herkesin tuzu var" ifadelerine yer verdi.



Rektör Kızılay, son olarak inşaatı tamamlanmış ve iki aydır faaliyette olan Yaşam Merkezi hakkında da bilgi verdi. 44 yıllık İnönü Üniversitesi'nde sosyal tesislerinin yetersiz olması nedeniyle Yaşam Merkezi'nin yapıldığını ifade eden Kızılay, artık tüm personelin yeni alandan faydalandığını söyledi. Kızılay, Yaşam Merkezi ile ilgili ise, "Yaşam merkezi, platin sertifikalı iki katlı yeşil bina. Alt kat iki bölümden oluşuyor. Bir restoran kısmı diğer kısmı akademik ve idari personelimize tabildot yemekhanesi. Restoran kısmının kapı girişinde sol tarafta da bir sanat galerisi mevcut. Üst katta ise üç tane küçük salon yemekli toplantılar için var. Üst kat erkek ve kadın fitness merkezi ve cafe kısmından oluşuyor. İki katlı tümüyle çevreye, tabii ortama uyumlu ve yeşil bina konseptindeki sertifikalı yeşil bina, yine otoparkında elektrikli araçlar için şarj istasyonu da kurduğumuz bir yaşam merkezi oldu" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA