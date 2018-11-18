İnönü Üniversitesi Öğrencisi Tübitak Yarışmasında Birinci Oldu

18 Kasım 2018 Pazar 14:42



18 Kasım 2018 Pazar 14:42

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Murat Toptaş, TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Proje Yarışması'nda birinci oldu.Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11-15 Kasım tarihleri arasında Ankara'da bölge birincilerinin katıldığı TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Proje Yarışmasında Dr. Öğretim Üyesi Tarkan Koca danışmanlığında, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Murat Toptaş, hazırladığı Elektrik Enerjisini Mekanik Olarak Depolayan Sistem Projesi ile Türkiye birinciliği kazandı.Ankara'da düzenlenen ödül töreninde, Murat Toptaş'a ödülü TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından verildi. Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan Koca da ödüllendirildi.