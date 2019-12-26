Haberler » Güncel » İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

26.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:02 İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, oylama hakkında bilgi alarak AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafı seçen Kızılay, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Kızılay, fotoğrafların tamamını güzel bulduğunu söyledi.
"Millilerden asker selamı" fotoğrafını çok beğendiğini anlatan Kızılay, şöyle devam etti:
"Bu selam UEFA'dan kınama cezası aldı. Verilen kınama cezası bizim için hiçbir önem arz etmiyor. Bizim nazarımızda bu futbolcularımız en büyük kahramanlarımızdır. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum, bir gelenek haline getirdiği yılın fotoğrafı seçimini tüm ülkemizin beğenisine sunuyor. Aslında bir gündem de oluşturuyor. Onun için tebrik ediyorum."

Malatya İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:36   (Havadan fotoğraflarla) - Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar temizleniyor - Haber
11:36   MİMAR SİNAN'IN 550 YILLIK ESERİ BAKIMSIZ HALDE (Havadan görüntülerle) - Haber
11:36   flaş - Haber
11:36   TRABZON'DAKİ YANGINA MÜDAHALE - Haber
11:31   Elazığ'da kadın kooperatifçiliği değerlendirme toplantısı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
26.12.2019 11:38:19