İnönü Üniversitesinde 2. Edebiyat Günleri

02 Aralık 2018 Pazar 18:08



02 Aralık 2018 Pazar 18:08

"Söz Düşün'ce Kağıda" temalı İnönü Üniversitesi 2. Edebiyat Günleri başlıyor.3-6 Aralık tarihlerinde İnönü Üniversitesil ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu İnüseft tarafından düzenlenecek olan 2. Edebiyat Günlerinde Türkiye'nin birbirinden değerli isimleri ağırlanacak.Minder sohbetlerinden, Atölye çalışmalarına, şiir dinletilerinden, söyleşilere, imza günlerinden, eleştirel okumalara birçok etkinlik edebiyat günlerinde katılımcılarını bekliyor.Etkinlik kapsamında 3 Aralık 2018 Pazartesi Saat: 12.00'da ünlü fotoğraf sanatçısı savaş muhabiri Coşkun Aral Edebiyat Günlerinde okuyucuları ve izleyicileriyle bir araya gelecek.3 Aralık Pazartesi Saat: 15.30 ile 18.00'da ise Türk Edebiyatının genç kuşaklarından son dönem öyküsüsü Güray Süngü, 4 Aralık 2018 Salı saat 15.30'da Türk Edebiyatının değerli yazarlarından Müslüm, 5 Aralık 2018 Çarşamba saat 12.00 da Türk Edebiyatının değerli yazarlarından yapımcı, senarist Tarık Tufan, 6 Aralık 2018 Perşembe saat 12.00 da "Dünyayla söyleşen Şair" Ataol Behramoğlu ise Edebiyat Günlerinde söyleşi ve İmza etkinliğiyle okuyucularıyla buluşacak.Tüm söyleşiler İnönü Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonunda olmakla beraber Güray Süngü ve Ataol Behramoğlu için Akşam 18.00'da ayrıca Robinson Kültür'de imza etkinliği düzenlenecek.Etkinlik Genel Koordinatörü Yasin Levent Doğan İnönü Üniversitesine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MALATYA