Haberler » Güncel » İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları - Haber

İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite bünyesinde kurulan Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümü'ne 2020'de öğrenci alımına başlanacağını söyledi.

01.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:43
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet , üniversite bünyesinde kurulan Elektrikli Teknolojileri Bölümü'ne 2020'de öğrenci alımına başlanacağını söyledi.
Kızılay, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulunu (OSBMYO) 2018 yılında açtıklarını, 10 bölümden oluşan okulun bazı bölümlerinin öğrenci almaya başladığını hatırlattı.
Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümümün ise 2020 yılında öğrenci alacağını anlatan Kızılay, "Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümü, Türkiye için önemli ve yeni bir bölüm. Türkiye'de ilk olarak açılan bir bölüm. Amacımız, elektrikli araçlar konusunda teknik eleman ihtiyacını karşılamak. Çünkü dünyada artık trend elektrikli araçlar yönünde." diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da içerisinde bulunduğu ileri araç teknolojileri kümelenmesinin, elektrikli araç teknolojileri kısmına İnönü Üniversitesinin de dahil olduğuna işaret eden Kızılay, şunları kaydetti:
"Elektrikli araç teknolojileri konusunda okulumuzda bölüm açarak, bu alanda mesleki eleman yetiştirme konusunda kümelenmenin bir parçası olduk. Protokol doğrultusunda bölümümüzü açtık. Bundan sonraki çalışmamız OSBMYO'ya 2020'de öğrenci almak. Bu bölümden ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmek. Okulumuz ilk mezunlarını 2022'de verecek. OSBMYO'da 3 dönem ders ve bir dönem sahada uygulama var. Hedefimiz, elektrikli araç üreten kurumların fabrikalarında öğrencilerimizin çalışma yapması."
Kızılay, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'nde de elektrikli araçlar konusunda öğrenci yetiştirdiklerini dile getirerek, "Elektrikli araçlar alanında bir çalışma grubumuz da devam ediyor. Lisansüstü eğitimimiz var, bölümden çok önemli insanlar yetişti. Elektrikli araçlar teknolojisi alanında lisansüstü ve doktora eğitimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları

Malatya İnönü Üniversitesi, Kızılay, Araç, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28   Adilcevaz Kaymakamı Çil'den güvenlik güçlerine ziyaret - Haber
11:27   Başkentte yangın: 4 ölü (8) - Haber
11:26   ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI (Havadan görüntülerle) - Haber
11:26   Kurduğu kütüphaneyi "çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor - Haber
11:22   Başkan Çebi'den Küçükçekmece'de yılbaşı ziyaretleri - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
1.01.2020 11:36:34