22.06.2019 22:56
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İnönü Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesi'nde, 2018-2019 akademik yılında eğitimlerini tamamlayan 7 bin 315 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

İnönü Üniversitesi'nde, 2018-2019 akademik yılında eğitimlerini tamamlayan 7 bin 315 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.
İnönü Üniversitesi 2018-2019 mezuniyet töreni, üniversite kampüsünde bulunan stadyumunda gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay törende yaptığı konuşmada, üniversitenin 3 yerleşkede yaklaşık 40 bin gence eğitim hizmeti veren köklü bir üniversite olduğunu söyledi.
Üniversitede 47 farklı ülkeden bin 174 yabancı uyruklu öğrenci, 18 yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunduğunu ifade eden Kızılay, şöyle konuştu:
"Bu açıdan baktığımızda İnönü Üniversitesi aynı zamanda bir dünya üniversitesidir. Ülkenin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek ve 2071 vizyonunu belirleyecek gençler yetiştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlıktan eğitime, ekonomiden siyasete tarımdan bilişime, sosyal bilimden mühendislik alanlarında gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Üniversitemiz eğitim alanında olduğu gibi sağlık alanında da büyük başarılara imza atan, Türkiye dışında da adından söz ettiren büyük bir üniversitedir. Tüm tecrübelerimiz ile üniversite şehir arasında sıkı ve sarsılmaz bağlar kurma gayreti içerisindeyiz."
Konuşmaların ardından okul ve bölüm birincilerine diploma ve plaketleri, Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu tarafından verildi.
Öte yandan, Mehmet Argın isimli genç İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan kız arkadaşı Nurseda Ekici'ye evlenme teklifinde bulundu. Ekici, erkek arkadaşı Argın'ın teklifini kabul etti.
Törene katılanlar sarkıcı Gökhan Tepe 'nin söylediği şarkılara eşlik ederek, eğlendi.
Kaynak: AA
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