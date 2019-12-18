İnönü Üniversitesine "TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" verildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, standartlara etkin olarak katılan ve yön veren ülkelerin gelişmiş ülkeler arasında kendisine yer bulduğunu söyledi.

Şahin, İnönü Üniversitesinin almaya hak kazandığı "TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi"ni Rektörlük binasında düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teslim etti.

Törende konuşma yapan Şahin, İnönü Üniversitesinin kalite yolculuğunda attığı adımın ve katettiği mesafenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, kalite yönetim sistemi belgesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Üniversitenin aldığı belgenin önemli olduğunun altını çizen Şahin, eğitim kuruluşlarının uluslararası ve ulusal alanda, akreditasyon, kalite ve sıralama gibi ölçülerle birbirinden ayrışma gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Bu durumda kalite yönetim sistemine sahip kuruluşların daha kolay sürece adapte olduklarını aktaran Şahin,"Bu tarz kurumların uluslararası derecelendirmelere, yurt içi ile dışı akreditasyonlara ve sonuçta öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyetinin birlikte ölçüldüğü, çıktının kalitesiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı sıralamalara daha hazırlıklı olduklarını görüyoruz." diye konuştu.

Şahin, TSE'nin yaklaşık 64 yıldır faaliyette olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün malumunuz, aşağı yukarı standardı olmayan hiçbir şey kalmadı. Dünyada ticaretin dili ortak standartlarla ifade ediliyor. Dünyada korumacılık standartlar üzerinden yapılıyor. Rekabet standartlar üzerinden organize ediliyor. Dünyada tarife dışı engeller standartlar üzerinden organize ediliyor. Dolayısıyla standartlara etkin olarak katılan ve yön veren ülkeler aynı zamanda gelişmiş ülkeler dediğimiz aile içerisinde de kendisine yer buluyor."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da şunları kaydetti:

"Akademik ve idari olmak üzere toplam 6 bine yakın çalışanımız ve 42 bin öğrencimiz var. Şimdiye kadar 150 bin mezun verdik. Bunlar üniversitemizin en önemli gücü ve zenginliği. Kalite sürecini büyük kurumlarda yönetmek, küçük kurumlardan daha zordur. Akademik ve idari personelle, kalite sürecini birlikte sürdürdüğümüz takımımızla 1,5 yıl içerisinde bu süreci çok iyi yürüttük ve başarılı bir sonuca eriştik."

Kaynak: AA