İnönü Üniversitesinin "karaciğer nakliyle" Guinness rekor denemesi - Malatya Valisi Baruş

Kaynak: AA

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı gerçekleştireceği 5 karaciğer nakli başladı.Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde ameliyatları gerçekleştirecek cerrahlarla birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, hem ülke hem de üniversite için önemli bir gelişmeyi yaşadıklarını ifade etti.İnönü Üniversitesinin 2002'den bu yana Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiğine belirten Kızılay, "Büyük bir karaciğer nakli ekibimiz, ailemiz var. Bu büyük başarıyı bugün 5 canlı vericiden karaciğer nakliyle ülkemizin gündemine tekrar taşımak istiyoruz. 5 alıcı, 5 de verici olmak üzere 10 odada ameliyat yapılacak. Malatya noterimiz hepsinin kimlik tespitini yaptı. Çok kıymetli uluslararası şahitlik yapacak hocalarımız da burada bulunuyor." diye konuştu.Uluslararası şahitlerinden ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ise bugünün, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirtti.Emre, geçen yıl aynı enstitüde 3 ameliyatın aynı anda yapıldığını anlatarak şöyle devam etti:"Türkiye'de bu ameliyatların ne kadar başarıyla yapıldığının bir kanıtı olacak. Sadece Türkiye değil, dünya için de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bugün bunu başaracağız. Bizim eksik taraflarımız neler, onları da söylemek istiyorum. Araştırmada, bilgi toplamada eksiklerimiz var. Tabii ki bunları tamamlayacağız. Bugün bizim için güzel bir milat olacak. Eminim ki dünya üzerinde Malatya ekibinin özel bir yeri olacak.""Bakanlığım adına çok teşekkür ediyorum"Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de sağlıkta farkındalık yaratmanın çok önemli olduğunu ifade etti.Türkiye'de 2002'den bu yana sağlıkta dönüşüm kapsamında çok önemli gelişmeler olduğunu belirten Tekin, "2000'li yıllarda yüzlerce hasta, organ nakli için yurt dışına giderken 2019 yılında yüzlerce hasta organ nakli için ülkemizi tercih etmeye başladı. Burada tabii organ nakli merkezimizde çalışan hocalarımızın çok büyük katkıları var. Özellikle Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın çok büyük katkısı var. Yılda yaklaşık ortalama 250 naklin yapıldığı, şimdiye kadar 2 bin 500'ün üzerinde naklin yapıldığı merkezimizin direktörü. Aynı zamanda sadece başarılı nakilleriyle kalmayıp yurt içinden yurt dışında yüzlerce kişinin yetiştirilip ülkemizin hizmetine sunduğu bir eğitim merkezi. Bakanlığım adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı."Başarılı operasyonlar, nakiller gerçekleştirildi"Malatya Valisi Aydın Baruş da hem tıp camiası hem de Türkiye için çok önemli bir olaya şahitlik ettiklerini dile getirdi.Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 5 vericiden alınacak karaciğer dokusunun 5 hastaya nakledileceğini 4dile getiren Vali Baruş, şunları kaydetti:"Şu anda 10 ekip operasyona başlamış durumda. Akşam saatlerinde bu operasyonların tamamlanması bekleniyor. Kurulduğu günden bugüne Karaciğer Nakli Enstitüsünde başarılı operasyonlar, nakiller gerçekleştirildi. Biz bununla gurur duyuyoruz. Buradaki doktorlarımız da hakikaten bu başarılarıyla Malatya ve Türkiye'nin adının dünyada duyulmasını sağlıyorlar. Buradaki merkez 2002 yılında kuruldu ve daha sonra enstitüye dönüştü. Bugüne kadar 2 bin 500 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Şu anda da yıllık olarak 250 civarında karaciğer nakli gerçekleştiriliyor ki bu buradaki doktorlarımızın ne kadar büyük bir başarı gösterdiğini ve her şeyden ümidini kesmiş hastalarımızı şifaya kavuşturduklarını ispatlıyor.""6 aydır nakil bekliyordum"Hastalardan İstanbul'dan gelen Hakan Doğan ise operasyonun böyle bir güne denk geldiği için ayrıca mutlu olduğunu ve bu durumun kendisine daha da güç verdiğini belirtti.Korkusunu yendiğini ifade eden Doğan, "Hocalarımıza da güveniyoruz. İyi bir ameliyat gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sağlığımıza bir an önce kavuşmayı temenni ediyoruz. 6 aydır nakil bekliyordum, nasip burası oldu. Komşumun vasıtasıyla buranın ismini duyduk, çok da isabetli bir karar verdim. Bağışı baldızımdan alıyorum, Allah razı olsun kendisinden. İnşallah hayırlısı olur. Önemli olan sonuç." dedi.Hastalardan Diyarbakırlı Ahmet Dağ da heyecanlı olduğunu kaydetti.Nakil kararını duyunca çok sevindiğini dile getiren Dağ, bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini sözlerine ekledi.Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan'dan Prof. Dr. Nuru Bayramov, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve noter şahitliğinde gerçekleşecek nakillerin, akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.