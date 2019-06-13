İnönü'ye ziyaretçi akını

Eskişehir
'in İnönü
ilçesinde bulunan tarihi, turistik, doğal ve sportif alanlar dikkat çekmeye devam ediyor.
Eskişehir Çukurhisar
ilçesinde eğitim veren Şehit Mehmet Şengül Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 80 kişilik kafile, 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa tarafından karargah olarak kullanılan ve daha sonra İnönü Belediyesi tarafından müzeye çevrilen İnönü Savaşları Karargah Müzesi'ni gezdiler. Büyük zaferler kazanılan Batı Cephesi'yle ilgili bilgiler alan öğrenciler, gezilerini THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek tamamladı. İnönü'nün tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle tanışan ve yeni bilgiler edinen öğrenciler ilçeyi ziyaret ettiklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHAşehit
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