İnönü
Belediyesi ve İnönü Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile açılan TALES Matematik Müzesi'nde İnönülü öğrenciler matematiğin keyfini çıkardılar.
Müzeyi ziyaret eden İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt
, belediye olarak öğrenciler için her fırsatta çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklere ilgi duyması, derslerine ve eğitimlerine olumlu katkısı olması bizler için mutluluk kaynağı. Öğrencilerimiz burada matematiğin aslında ne kadar keyifli bir ders olduğunu fark ediyorlar ve buraya ilgi duyuyorlar" dedi.
Bozkurt, ziyaretini müzede bulunan istasyonlardaki soruları oyun havasında çözen öğrencilere eşlik ederek tamamladı.
Matematik Müzesi'nde; Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim müfredatından yola çıkılarak olasılıktan Pascal
üçgenine, seri açılımlardan ardışık sayıların toplamına, parabolden asal sayılara, çevre-yarıçap ilişkisinden silindir-yarıçap ilişkisine, tam kare açılımının geometrik ispatından çarpma işlemi mantığına kadar birçok istasyonu uzman matematik eğitmeni ile inceleme imkanı sağlıyor. Günlük hayattaki matematiğe ilgi çekerek, Altın Oran'dan Dört Renk Problemine, açı görüntü sayısı ilişkisinden, Mimar Sinan
Köprüsü'nden perspektife, Sezar
Şifrelemesi'nden çeşitli mantıksal oyunlara kadar pek çok örnek veriliyor.
Matematiği keyifli ve anlaşılabilir duruma getiren müze, pazartesiden perşembeye İnönü Belediyesi Düğün Salonu'nda, cuma günü de Oklubalı
Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda öğrencilere hizmet verdi. - ESKİŞEHİR
Milli Eğitim Müdürlüğü,İnönü
07 Aralık 2018 Cuma 16:48