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"İnovasyon >Pandemi" diyen gençler İnovaTİM’de buluşuyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda "İnovasyon >Pandemi" temasıyla başlıyor.

15.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:31
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Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda "İnovasyon >Pandemi" temasıyla başlıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››'İnovasyon >Pandemi' diyen gençler İnovaTİM’de buluşuyor - Ekonomi

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