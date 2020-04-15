"İnovasyon >Pandemi" diyen gençler İnovaTİM’de buluşuyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda "İnovasyon >Pandemi" temasıyla başlıyor.
15.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:31
Kaynak: Dunya.com
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