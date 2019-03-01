Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz, Egeli gençlerle bir araya gelecek. Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi işbirliği ile "İnovasyon ve Değişimi Yönetmek: Silikon Vadisine Yolculuk"başlıklı söyleşi düzenlenecek.

Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Başkanı Ayşegül İldeniz'in konuk olacağı etkinlik; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde, 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Ayşegül İldeniz Kimdir?

Ayşegül İldeniz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise San Francisco State University'de dijital iletişimi üzerine tamamladı.

Kariyerine 1998 yılında Intel'de Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak başlayan İldeniz, aynı kuruluşta 2001-2004 yılları arasında Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004-2013 yılları arasında, aynı kuruluşta Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nin Başkanı olarak çalıştı ve aynı zamanda Intel'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında Intel Yeni Teknolojiler Bölümü'nün Dünya Başkan Yardımcısı olarak görev alan İldeniz, 2016 yılından bu yana Silver Spring Networks Global Operasyonlar Başkanlığı (COO) görevini yürütüyor.

İldeniz ayrıca 2018 Mayıs ayından itibaren Eczacıbaşı Topluluğu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Kaynak: Bültenler