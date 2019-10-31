İnovasyona teşvik, kodcu kızlara destek!

İnovasyona dayalı bir prestij ödülü olan PSM AWARDS, bilişim ve ödeme sektöründeki teknolojilerin gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri geliştirmek, iyileştirme çalışmalarını desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

PSM AWARDS katılımcıları bir yandan ödüller için yarışırken, diğer yandan yazılım alanında gelişmeye istekli dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarını ve genç kadınları destekleyerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine iştirak ediyor. Organizasyon için yatırılan yarışma başvuru ücretleri ile "KızCode" sosyal girişimi destekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 20 ödülün dağıtıldığı PSM AWARDS'ta ödül kategorileri şöyle: En İnovatif Ürün, En İyi Mobil Ödeme Çözümü, En İyi Online Ödeme Çözümü, Yılın Teknoloji Sağlayıcısı, En İyi Ödeme Sistemleri Altyapısı, Kurum İçi İnovasyon, Yılın Startup'ı ve Müşteri Odaklılık.