Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TÜBİTAK Marmara
Teknokent (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnovasyonda Kadın Projesi, 4. Girişimcilik Kampı" başvuruları yarın başlıyor.
KADEM'den yapılan açıklamaya göre, kadınların girişimcilik yeteneklerinin arttırılması ve bunları nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek İnovasyonda Kadın Projesi'ne 01-15 Aralık
tarihlerinde başvurabilecek.
Girişimcilik kampına katılarak projelerini hayata geçirmek isteyen kadın girişimciler, başvuru süreci boyunca, Ar-Ge, bilim, teknoloji ve yenilik içeren iş fikirleri projeleriyle kampa başvuru yapabilecek.
TÜBİTAK MARTEK hakemlerinin yapacağı değerlendirme sonucunda finale kalan 30 proje belirlenecek. Finalde yer alacak projelerin sahibi 30 kadın girişimci, 20-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek girişimcilik kampında, akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim alarak tecrübe paylaşımı ve uygulamalar yapacak.
Katılımcılar, kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri ve sektörde kendilerine nasıl yer bulacaklarıyla ilgili de tecrübe edinecek.
Kamp sonunda seçilecek en iyi 5 proje uygulamaya geçirildiği takdirde ise 25 bin lira ilave destekle ödüllendirilecek. Ayrıca, TÜBİTAK MARTEK Kuluçka Merkezi'nde ilk bir yıl ücretsiz yer tahsis edilecek.
Girişimcilik kampına katılmak isteyenler "www.inovasyondakadin.org" adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.