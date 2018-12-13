13 Aralık 2018 Perşembe 15:38



13 Aralık 2018 Perşembe 15:38

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnovasyonda Kadın Projesi, 4. Girişimcilik Kampı"nın başvuru süresi 21 Aralık'a kadar uzatıldı.KADEM'den yapılan açıklamaya göre, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve bunları nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi'nin 4. Girişimcilik Kampı düzenlenecek."Bir Fikrim Var" diyerek projelerini hayata geçirmek isteyen kadın girişimciler, bilim, teknoloji ve yenilik içeren iş fikirleri projeleriyle 21 Aralık'a kadar kampa başvurabilecek.Başvuru sürecinin ardından, TÜBİTAK MARTEK hakemlerinin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenen ve finale kalan 30 projenin sahibi kadın girişimciler, 20-27 Ocak tarihleri arasında 7 gün sürecek girişimcilik kampında, akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim alarak, tecrübe paylaşımı ve uygulamalar yapacak. Katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de tecrübe edinme şansı yakalayacak.Kamp sonunda seçilecek en iyi 5 proje, uygulamaya geçildiği takdirde 25 bin lira ilave destekle ödüllendirilecek. Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezinde de ilk 1 yıl ücretsiz yer tahsis edilecek.Kampa, "www.inovasyondakadin.org" adresinden başvuru yapılabiliyor.