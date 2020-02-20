inovatif girişimler Imagine Tomorrow'da yatırımcılarla buluştu

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Imagine Tomorrow ile geleceği yakalamış 70'ten fazla inovatif girişim yatırımcıyla buluşma olanağı buldu. EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Tam bağımsızlık için inovasyon olmazsa olmaz bir olgudur" dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl beşincisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) çatısı altında gerçekleştirilen Imagine Tomorrow Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği, geleceği yakalamış inovatif ve teknoloji tabanlı girişimlere ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte 70'ten fazla girişim, yatırım ve pazar olanağı bularak hayata geçme şansı yakalıyor.

Bilgi toplumunun küresel rekabet ortamında ekonomik başarı sağlamasının en etkili yolunun inovasyondan geçtiğini belirten EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Ülkemizin hem ekonomik, hem siyasi, hem de kültürel olarak tam bağımsızlığa sahip olabilmesi için, inovatif girişimlerin desteklenmesi, olmazsa olmaz bir olgudur. Genç ve dinamik nüfus yapımızın bize sunduğu girişimcilik potansiyelini, en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bu amaçla EURIE bünyesinde iki yıldır gerçekleştirdiğimiz Imagine Tomorrow etkinliği aracılığıyla, mevcut genç ve dinamik potansiyelimizi yatırımcılarla bir araya getiriyor, projelerini hayata geçiriyoruz. Bu sayede inovatif iş fikirlerine sahip olan insanlarımızı da cesaretlendirmiş oluyoruz. Girişimcilerimiz ne kadar inovatif düşünürlerse, küresel yarışta yerimiz o kadar ön sıralarda olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK IMAGINE TOMORROW'DA

EURIE 2020'nin açılış töreninin ardından Imagine Tomorrow'un da açılış töreni eş zamanlı olarak gerçekleştirilirken, törene, EURIE 2020'nin açılışında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank törende girişimciliğin önemine değinen kısa bir konuşma yaparken, ödül alan girişimlere ödüllerini bizzat takdim etti.

"İNOVASYON TABANLI BİR BİRİŞİMCİLİK ETKİNLİĞİ"

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) koordinasyonunda bu yıl ikinci defa gerçekleştirilen Imagine Tomorrow'un inovasyon tabanlı bir girişimcilik etkinliği olarak tanımlanabileceğini ifade eden İAÜ TTPYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, "İnovasyon ve girişimcilik dünyasında bazı kendimize ait dinamiklerimiz var. Girişimciler bunların başında geliyor. Daha çok kuluçka merkezlerinde, girişimcilik merkezlerinde, hızlandırıcı merkezlerde, teknokentlerde çalışan İnovasyon tabanlı girişimciler var. Girişimcilerin en büyük hedefi yatırım, fon ve müşteriye erişim. Yani pazara erişim. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak biz de, biri Türkiye'de biri ise ABD'de, bu amaca hizmet eden iki farklı girişim programı yürütüyoruz. Şu an TTPYO olarak yürüttüğümüz 100'den fazla girişim projesi var. Yılda bir de EURIE çerçevesinde Imagine Tomorrow etkinliğini düzenliyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ 'YARIŞMA' DEĞİL GİRİŞİMCİLERE DESTEK"

Dr. Öğr. Üyesi Kurt, Imagine Tomorrow'u 'yarışma'dan çok 'etkinlik' olarak adlandırmalarının sebebini ise şöyle açıkladı:

"Bizim Imagine Tomorrow'u düzenlemedeki en önemli hedeflerimiz, girişimcileri buluşturup birbirleriyle tanışmalarını sağlayarak 'network'lerini geliştirmelerini sağlamanın yanında, yatırımcılarla bir araya getirerek fon almalarını sağlamak. Bilindiği gibi ülkemizde yatırım iklimi gelişme halinde. Bu yükselişten girişimcilerimizin de faydalanması için çalışıyoruz. Bu yılki etkinlikte toplam 70 girişim projesi var. Bunlardan 30'dan fazlası yatırımcılarla buluşma olanağı buldu. 4-5 akademisyen ve öğrenci girişimi yatırımcılarla ciddi görüşme halinde. Bu girişimlerin 300'den fazla projenin arasından seçildiğini düşünürsek, ülkemizdeki girişim ikliminin geldiği düzey anlaşılır" ifadelerini kullandı.

"GENÇ GİRİŞİMCİLER YETİŞKİNLERİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Imagine Tomorrow bünyesinde bu yıl ilk defa "Genç Girişimciler" kategorisini başlattıklarını ifade eden Kurt, "Etkinliğe katılan 70 girişimden 20'si, 'Genç Girişimciler' dediğimiz ve ilkokul 3'ten üniversite 3'e kadar olan skalada yer alan girişimler. Bu kategoride son derece başarılı işlerle karşılaşıyoruz. O kadar ki, yetişkin kategoride yer alan projelerin önüne geçebilecek işler söz konusu. Bu da bizi gelecek açısından sevindiriyor" dedi. Girişimler arasında öne çıkan sektörlerin yapay zeka, enerji, tarım, gıda, sağlık ve dijital sosyal medya gibi alanların olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kurt, "Bu girişimlere etkinlik kapsamında nakit, patent, ofis, mentorluk ve Silikon Vadisi'ne seyahat gibi ödüller sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.