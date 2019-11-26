Haberler » Güncel » İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi - Haber

İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi

RİZE'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park alanındaki barakada kalıyor.

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:38İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi

RİZE'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park alanındaki barakada kalıyor. Etrafını çiçeklerle çevirdiği barakada huzur bulduğunu belirten Eyüpoğlu, "Ara sıra burada kalıyorum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor" dedi.

Fener Mahallesi sahilinde, park inşaatı alanındaki etrafı çitle çevrili baraka, görenlerin dikkatini çekiyor. Kentte yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak için park inşaatı alanında, derme çatma kurduğu barakada kalıyor. Çevrede 'yorgun' lakaplıyla tanınan, evli ve 2 çocuk babası Eyüpoğlu, parkın inşaatı bitene kadar kaldığı barakada stres atıyor. Eyüpoğlu, çay ikram ettiği ziyaretçilerini de barakası önündeki koltuklarda ağırlıyor.İnşaat alanında kendisine geçici olarak izin verilen Sıtkı Eyüpoğlu, çevresini çiçeklerle donatıp, yağmura karşı brandayla da önlem aldığı barakada, huzur bulduğunu söyledi. Eyüpoğlu, "Yaklaşık 3 aydır burada kalıyorum. Etrafı izleyebileceğim bir çardak da yaptım. Çayımı demliyorum, radyomdan Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Bazen ziyaretçilerim geliyor, onlarla da oturup, çay içiyoruz. 'Çevre güzel görünsün' diye etrafı da çiçeklendirdim. Aradığım ferah ve huzurlu ortamı oluşturdum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor. Hayvanlara da bakıyorum. Yemekleri toplayarak kedilere, köpeklere taşıyorum; kuşları bile besliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen sessizlik iyidir" dedi.



Fener Mahallesi, Huzur, Çay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:28 Avcılar'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
12:28 Hakkari'de 'karla mücadele' toplantısı
12:23 AKUT, 'Doğa arama kurtarma' eğitimi düzenledi
12:23 Buca'dan Ankara'ya şiddet dosyası
12:23 Profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
08:41 Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:29:30