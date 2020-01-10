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İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, inşaat alanındaki kanalizasyon çalışması sırasında, heyelan meydana geldi.

10.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:48İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı

DENİZLİ'nin ilçesinde, inşaat alanındaki kanalizasyon çalışması sırasında, heyelan meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçi Yaşar Şen (26), diğer işçiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Babadağ ilçesine bağlı Osman Nuri Yılmaz Caddesi'ndeki toplu konut inşaatında, saat 15.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasındaki heyelanda işçi Yaşar Şen, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle daha fazla toprağın kaymasını önlemeye çalışan işçiler, elleriyle Şen'in üzerindeki toprağı da temizlemeye çalıştı. Vücudunun büyük bölümü toprak altında kalan Şen, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Babadağ Şubesi ekipleri ve diğer işçiler tarafından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şen, sağlık görevlilerince ambulansa taşındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Yaşar Şen, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Babadağ, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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